Світові ціни на морські перевезення зросли на близько 50% через нові мита Трампа

Вартість морських перевезень зросла до найвищого рівня з часу кризи в Червоному морі у 2024 році, оскільки бізнес поспішає накопичити кошти напередодні введення нових мит з боку США.

Про це пише Financial Times.

За даними транспортної платформи Freightos, вартість перевезення 40-футового контейнера (FEU) – стандартної одиниці виміру в галузі – між Китаєм і східним узбережжям США у червні зросла до 7 880 дол.

Це на 62% більше, ніж у травні. Тарифи на перевезення між Китаєм і Середземномор'ям підскочили на 47% – до 6 431 дол.

Індекс Platts Container Index, який вимірює тарифи на морські перевезення контейнерів по ключових світових торговельних маршрутах, за 30 днів до середи піднявся на 80%, досягнувши найвищого рівня з квітня 2022 року.

Водночас ціни за FEU залишаються нижчими за рекордні показники у 9 800 дол., зафіксовані у 2024 році, коли атаки хуситів змусили судна змінити курс з Червоного моря та обходити мис Доброї Надії на півдні Африки, що збільшувало тривалість рейсів на два тижні.

Ключова причина зростання цін – Білий дім планує з кінця липня ввести мита в розмірі щонайменше 10% на товари з десятків країн за результатами розслідування щодо використання примусової праці.

Про введення додаткових мит на промислові товари має бути оголошено в липні. Зокрема до переліку країн, які підпадуть під дію тарифів, входять Китай, ЄС, Індія, Японія та Велика Британія.

США хочуть, щоб нові мита були введені до того, як 24 липня закінчиться термін дії глобального 10-відсоткового тарифу.

Крім того, клієнти та експедиторські компанії прискорюють відправлення вантажів, аби уникнути можливих перебоїв у літній період та зростання витрат на паливо внаслідок кризи на Близькому Сході.

Зазвичай компанії з довгостроковими контрактами оплачують паливо щоквартально, щоб врахувати коливання цін.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня групи, що виступають за введення мит, та правозахисні організації звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням запровадити нові квоти, мита та заборони на імпорт у зв'язку з використанням примосової праці.