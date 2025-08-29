США скасували пільгове ввезення посилок: воно діяло з 1938 року

США 29 серпня скасували пільгові тарифи для посилок вартістю до 800 доларів США, так званий de minimis.

Про це повідомляє Reuters.

Наступні шість місяців діятиме перехідний період, протягом якого поштові служби можуть вибрати сплату фіксованого мита в розмірі від 80 до 200 доларів США за посилку, залежно від країни походження.

Пільга de minimis діє з 1938 року і була підвищена з 200 до 800 доларів у 2015 році для сприяння зростанню малого бізнесу на онлайн-маркетплейсах.

Однак після того, як Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари під час свого першого терміну, прямі поставки з Китаю різко збільшилися, що призвело до зростання бізнесу Shein і Temu. Багато з цих посилок надходили без перевірки.

Зазначається, що кількість посилок, які претендували на звільнення від мита de minimis, зросла майже в 10 разів - зі 139 мільйонів доларів США у 2015 фінансовому році до 1,36 мільярда у 2024.

Офіційно скасування пільги пов’язане з боротьбою проти незаконного ввезення наркотиків, а також з бажанням захистити інтереси американських ритейлерів.

"Скасування президентом Трампом лазівки "de minimis" врятує тисячі американських життів, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених товарів, а також додасть до бюджету нашої країни до 10 мільярдів доларів на рік у вигляді митних доходів", — заявив журналістам торговий радник Білого дому Пітер Наварро.

Скасування de minimis ускладнило логістику. Зокрема поштові служби Австралії, Великої Британії, Німеччини, Японії, та інші призупинили відправлення до США. Вони намагаються адаптуватися до змін.

"Укрпошта" й "Нова пошта" продовжують доставляти у США, водночас їхні послуги подорожчали.

Нагадаємо:

Європейські поштові сервіси оголосили про тимчасове припинення доставки посилок до США, де з кінця серпня набудуть чинності нові тарифи на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів.