В Україні площа замінованих земель зменшилася на 20% – Шмигаль

В Україні площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і сьогодні становить близько 137 тис. км2.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді в Офісі протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За його словами, переважно це сільськогосподарські землі.

"Державний аграрний реєстр має стати єдиним інструментом взаємодії при наданні компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Дані в реєстр мають вноситися оперативніше", — наголосив Шмигаль.

Глава уряду доручив міністерствам та відповідальним особам пришвидшити запуск Реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародного фінансування безпосередньо на розмінувальну діяльність.

Прем’єр зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучила 1,2 млрд доларів допомоги для очищення територій.

"Гуманітарне розмінування — ключовий елемент швидкого відновлення. Наша мета — постійно нарощувати темпи робіт, щоб якнайшвидше звільнити від мін українські поля, села, міста, інфраструктуру", — підкреслив Денис Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності.

Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім — іноземні, що наразі працюють в Україні, налічує понад 9 тисяч фахівців.

Нагадаємо:

З початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів становить 336,6 млн грн.