Україна та Ліван домовились посилити торгівлю та створити спільний агрохаб

Ліван зацікавлений у нарощуванні обсягів двосторонньої торгівлі з Україною та розширенні номенклатури товарів, а також у створенні агрохабу на своїй території.

Про це заявив міністр економіки та торгівлі Ліванської Республіки Амер Бісат під час зустрічі з українською делегацією.

"Україна зацікавлена в довгостроковому стратегічному партнерстві з Ліваном. Проєкт продовольчого та логістичного хабу в цій країні — це не лише про більші обсяги торгівлі. Це також про продовольчу безпеку регіону, оскільки Ліван може стати торговими воротами для українських товарів", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Крім того, він наголосив, що Україна готова посилювати співпрацю з Ліваном в протимінній діяльності. Зокрема, українські фахівці можуть допомогти у здійсненні заходів з рекультивації та ремедіації ґрунтів після розмінування.

"В Лівані зараз створюють регіональний центр протимінної діяльності, де навчатимуться спеціалісти з розмінування різних країн Близького Сходу. Україна запропонувала, щоб українські фахівців теж змогли викладати в цьому Центрі, ділитися унікальним досвідом розмінування і зробити свій внесок в посилення безпеки в регіоні", — розповів Безкаравайний

Також сторони обговорили питання застосування інноваційних технологій, зокрема дронів із сенсорами для проведення робіт з розмінування.

