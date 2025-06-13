В Україні вперше провели два аукціони на розмінування однієї ділянки: ціни впали втричі

Центр гуманітарного розмінування вперше закупив послуги на розмінування великої агроділянки, поділивши її на два окремі лоти.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Першою ділянкою, для очищення якої провели два окремі аукціони, стали понад 600 га земель на Харківщині. Вони належать Інституту рослинництва ім. Юр'єва Національної Академії Аграрних Наук.

Велику ділянку Центр гуманітарного розмінування розбив на два аукціони: 389,7 га зі стартовою ціною на розмінування 30,8 млн грн та 215 га зі стартовою ціною 14,5 млн грн.

У підсумку на кожен аукціон прийшло по чотири оператори протимінної діяльності, а фінальна ціна торгів за обидві ділянки упала майже утричі – із 45,3 мільйона до 16 мільйонів гривень.

"Це перші торги, коли ми дробимо одну ділянку на кілька аукціонів. Такий підхід дозволяє залучити більшу кількість операторів, підвищити конкуренцію, а головне пришвидшити розмінування великих площ.

На обидва аукціони загалом прийшло 5 операторів, які конкурували на торгах до останнього. На одному з аукціонів маємо зниження ціни майже у 3,5 раза", – сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Велика агроділянка забруднена вибухонебезпечними предметами, що не вибухнули, протитранспортними мінами та касетними боєприпасами.

Нагадаємо:

З початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів становить 336,6 млн грн.