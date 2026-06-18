Українські морпорти з початку року обробили 40 мільйонів тонн вантажів

З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів , понад половину цього обсягу – більше 20 мільйонів тонн – становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

2Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1 500 ударних безпілотників", – написав він у Телеграм.

Від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули 257 цивільних людей.

"Попри всі виклики Український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів", – зазначив міністр.

Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.

Нагадаємо:

Українським морським коридором з вересня 2023 року перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно.

У січні повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.