Росіяни атакували два судна, що йшли українським морським коридором

Десятого червня ударними БпЛА в акваторії Чорного моря росіяни атакували два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами, які прямували морським коридором.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Окрім атаки на судна, кількома хвилями ударів ворог атакував південь Одещини. Під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура. Постраждалих внаслідок атак немає.

Кіпер зазначив, що атаками росіяни намагаються перешкодити роботі українського морського коридору.

Нагадаємо:

Українські порти з початку року обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів, з яких 14.5 мільйона пройшли через морські порти Великої Одеси.

У січні повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.