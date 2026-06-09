Бізнес просить аналог "Енергетичного Рамштайну" для відновлення портів

Представники українського портового бізнесу закликали державу та міжнародних партнерів застосувати до відновлення пошкодженої портової інфраструктури той самий підхід, який був використаний для підтримки енергетичного сектору після масованих російських атак.

Про це йдеться у відкритому листі власників і топменеджерів портових компаній, пише Latifundist.com.

Після початку системних ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні були налагоджені механізми підтримки галузі, зокрема аварійні поставки обладнання, генераторів, трансформаторів, мобільних рішень та міжнародні програми допомоги.

На думку портових операторів, аналогічний підхід має застосовуватися і до портової інфраструктури, оскільки її пошкодження впливає не лише на окремі компанії, а й на всю експортну економіку країни.

"Якщо система критична для країни, її відновлення не може бути лише проблемою власника конкретного об'єкта", — зазначають автори листа.

За їхніми словами, наслідки пошкодження портових терміналів менш помітні для суспільства, ніж відключення електроенергії, однак вони призводять до зриву відвантажень, подорожчання логістики, додаткових ризиків для трейдерів і погіршення цін для агровиробників.

Окремо автори звертають увагу на ризики для портової переробки. За їхніми словами, у портах уже сформувалися виробничі кластери з випуску продукції з доданою вартістю, а пошкодження таких об'єктів загрожує не лише перевалці вантажів, а й роботі переробних підприємств.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 24 лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено 935 об'єктів портової інфраструктури, 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб.

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.