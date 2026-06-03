Українським морським коридором транспортували 200 мільйонів тонн вантажів

Українським морським коридором з вересня 2023 року перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

За весь час функціонування Українського морського коридору перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, загалом оброблено понад 7 800 суден.

З початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українські вантажі відправилися у 56 країн світу.

"Це результат щоденної роботи тисяч людей у надзвичайно складних умовах. Працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади працюють під обстрілами, відновлюють пошкоджену інфраструктуру й забезпечують рух суден", – зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Робота морських портів відбувається в умовах системних атак з боку росії, яка цілеспрямовано обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру — порти, логістичні маршрути та енергетичні об'єкти, намагаючись дестабілізувати експорт і порушити глобальну продовольчу безпеку.

Лише у квітні цього року зафіксовано понад 500 атак БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично порти зазнавали обстрілів через день, говориться у повідомленні.

З 24 лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено 935 об'єктів портової інфраструктури, 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб.

Держава спільно з фахівцями галузі продовжує роботу над посиленням захисту портової інфраструктури та забезпеченням безперервної роботи логістики, наголосили у міністерстві.

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Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури.

Протягом 2025 року росіяни здійснили 22 атаки на судна в портах Одещини та в акваторії Чорного моря, всього постраждало 39 суден і плавзасобів.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.