Трамп заявив, що нафтові танкери почали виходити з Ормузу

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Ормузької протоки почали виходити судна, завантажені нафтою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, танкери рухаються південною "магістраллю", яку він назвав "повністю безпечною, захищеною і чистою".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Довідка. Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світового нафтового експорту. Її фактичне закриття на тлі загострення між США та Іраном раніше спричинило різке зростання цін на нафту і перебої з рухом танкерів.