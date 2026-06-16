Найбільший оператор танкерів охолодив очікування щодо відкриття Ормуза

Судновласники можуть кілька тижнів не відновлювати транзит через Ормузьку протоку, доки не переконаються, що угода США та Ірану реально працює на місці.

Про це заявив FT керівник Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура.

За його словами, для повернення суден потрібна не лише політична домовленість, а й фактична безпека в протоці. MOL, найбільший у світі оператор танкерів за кількістю суден, заявила, що очікуване підписання угоди не змінило цієї позиції.

Президент США Дональд Трамп наполягає, що через Ормуз уже є "безпечний, захищений і чистий" маршрут. Водночас Тамура зазначив, що після початку конфлікту на Близькому Сході вже було кілька фальстартів щодо відкриття протоки.

До війни через Ормузьку протоку проходило понад 20% світових поставок нафти і скрапленого газу. Судноплавні компанії також закликають IMO координувати вихід близько 500 суден, які мають залишити Перську затоку.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.

Глобальні перевізники заявляють, що відновлення транзиту через Ормузьку протоку може зайняти кілька тижнів навіть після рамкової угоди США та Ірану про відкриття водного шляху.