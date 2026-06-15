Адміністрація морпортів замовила катери на 474 мільйона гривень: що відомо про тендер

ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовило ТОВ "Верф "Чорноморські яхти" катерів на 474 мільйона гривень, дешевшу на 13% пропозицію "Нібулона" відхилили.

Про це пишуть "Наші гроші".

До грудня 2027 року виробник має поставити в порт Південний два лоцманські катери BSY 64 довжиною 19,6 м по 237,00 млн грн. Ще він проведе випробування, навчання персоналу і класифікацію.

Аванс 50% оплатять у червні, потім ще по 20% авансу у вересні й листопаді 2026 року, а залишок 10% – після поставки в листопаді 2027 року. Гарантія становить рік.

Судна призначені для висадки і зняття лоцманів із суден, що замовили лоцманську проводку, та лоцманського супроводження на судноплавних шляхах. Катери розраховані на двох членів екіпажу і шістьох лоцманів.

Вони мають два двигуни Volvo Penta D13-800 потужністю 800 к. с., дизель-генератор Mariner 2200 K PRO потужністю 22 кВт, найбільшу швидкість 19 вузлів, радар, антену, низку інших засобів навігації та радіоустаткування, два спальні місця тощо.

Закупівля катерів фінансується коштом спеціального фонду державного бюджету, які надійшли відповідно до угоди про фінансування заходу "Підтримка швидкого відновлення України" між Урядом України та Європейською Комісією від 7 листопада 2023 року, та/або за рахунок власних коштів.

Анонімні фірми скаржились, що аналогічний договір має бути за кодом ДК 021:15 34510000-5 "Судна", та потім цю вимогу прибрали, зазначають "Наші гроші".

Також скаржились на вимогу надати контрактну специфікацію, креслення загального розташування і Розрахунок остійності судна, схвалені ДП "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" або визнаним іноземним класифікаційним товариством. Замовник змінив цю вимогу і розширив її формулювання.

ТОВ "Суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" пропонувало на 13% нижчу ціну, але його відхилили за неусунення недоліків протягом доби, говориться у публікації.

Фірма поскаржилась в АМКУ, і комісія наказала замовнику скасувати рішення про відхилення, бо недоліки були, однак у технічній частині, яка не підлягає виправленню.

Він зробив це, а потім знову відхилив "Нібулон", тепер уже за невідповідність умовам технічної специфікації. У тому числі, на думку замовника, надані фірмою документи не підтверджували лоцманське призначення пропонованого судна.

Замовник обрав переможцем наступного за ціною учасника "Верф "Чорноморські яхти". "Нібулон" поскаржився в АМКУ на переможця, але безуспішно.

Дорожчими конкурентами були фірми "Qingdao Lawada Yacht Technology Co Ltd" (Китай) і "Baltic Workboats AS" (Естонія). Формальна економія склала 5% очікуваної суми.

"Відкриті торги провели з використанням методу оцінки пропозицій за вартістю життєвого циклу. Формула враховувала не лише ціну товару, а й можливе мито. Утім, по факту мита не було ні в кого, крім китайців із 5%, і все одно це ніяк не вплинуло на порядок учасників", – розповіли "Наші гроші".

Держаудитслужба перевіряє тендер на підставі інформації, отриманої від органів державної влади, нардепів, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення закону.

ДАСУ питала в замовника, як він визначив очікувану вартість товару та чому так довго не укладає договір. Той надав протокол рішення про необхідність продовжити строк укладення договору та ціновий моніторинг, де було сім комерційних пропозицій від п'яти компаній:

257,06 млн грн і 387,86 млн грн – "Damen Shipyards Gorinchem";

285,05 млн грн – "NG Shipyards";

368,00 млн грн – ТОВ "УМС-Марин";

448,61 млн грн і 457,95 млн грн – "Baltic Workboats AS";

429,92 млн грн – "Верф "Чорноморські яхти".

Замовник відсіяв чотири пропозиції, які не відповідали опису потреби та умовам запиту, і визначив очікувану суму як середнє арифметичне тих, що залишились.

Зареєстрована в 2017 році миколаївська "Верф "Чорноморські яхти" належить її директору Олександру Сагайдакову та Світлані Сагайдаковій. За даними системи "YouControl", до 2019 року ця фірма називалась "Чорноморська судоверф".

У 1998 році Сагайдаков очолив ДП "Миколаївський державний центр малотоннажного суднобудування", яке при реорганізації отримало назву "Миколаївська малотоннажна верф" (ще пізніше – нині припинений "Судмашпром"). Фірма працює на місці "Миколаївської малотоннажної верфі".

У 2021 році фірма отримала підряд рятувальників ДСНС Миколаївщини щодо фарбування катера за 50 тис грн, а в 2025 році – замовлення філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ" щодо меншого лоцманського катера за 132,00 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше ДП "Адміністрація морських портів України" ("АМПУ") 9 грудня за результатами тендеру замовило компанії SC Severnav SA (Румунія) багатофункціональне портове судно для збору нафти за 4,15 млн євро, або 203,95 млн грн без ПДВ.

ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовило компанії "SC Severnav SA" (Румунія) буксир-штовхач для річки Дунай за 5,51 млн євро, або 245,78 млн грн без ПДВ.

Також повідомлялося, що "Дельта-лоцман", філія АМПУ, за результатами тендеру замовила ТОВ "Верф "Чорноморські яхти" катер за 132,00 млн грн. Імпортна складова становить 78,00 млн грн.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій передумала купувати катери у "Нубілона" після зміни керівництва.