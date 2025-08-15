Українські кавуни знову дешевшають: скільки коштує кілограм

Покращення погодних умов практично на всій території країни дозволило відновити активно збирати кавуни, що спричиняє збільшення пропозиції на ринку і впливає на ціну.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Зараз ціни на ці баштанні вже опустилися до 5-15 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, зазначають аналітики проекту.

"За словами фермерів, цінова ситуація посилюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку дуже слабкий. Гуртові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажу в роздріб", – говориться у повідомленні.

"Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін", – повідомляє EastFruit.

Варто зазначити, що зараз кавуни в Україні реалізуються в середньому на 78% дорожче, ніж у середині серпня 2024 року. При цьому галузеві експерти не прогнозують помітного покращення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться лише власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку дуже обмежена. У той же час ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і надалі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якнайшвидше розпродати наявні обсяги.





Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за площами вирощування баштанних культур Полтавщина посіла перше місце в Україні. Цьогоріч на Полтавщині засіяли понад п'ять тисяч гектарів кавунів та динь. Відтак регіон посів перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур.

Раніше повідомлялося, що ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватись, на сьогоднішній день відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року. На ціни вплинуло різке збільшення пропозиції баштанних на ринку.

Через спекотну і сонячну погоду темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на правобережжі Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів, площі під баштанні збільшили цього року в півтора раза. У 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, торік – понад 600 гектар. Ще на 400 гектарах посадили дині.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай кавунів та динь сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під ними становитиме 30 тис. га. Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області.