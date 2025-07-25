Ціни на кавун вже нижче минулорічного рівня

Ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватись, на сьогоднішній день відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.

Про це пише моніторингова платформа EastFruit.

На ціни вплинуло різке збільшення пропозиції баштанних на ринку, пояснюють аналітики проекту.

"Через спекотну і сонячну погоду темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін у даному сегменті", – говориться у повідомленні.

Ціни на кавуни з місцевих господарств уже опустилися до 5-14 грн/кг залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. І продавці чекають подальшого цінового спаду, зазначає EastFruit.

У той же час, інший профільний ресурс, Agroportal.ua, повідомляє, що тривала посуха на Херсонщині не дозволяє фермерам виростити бажаний урожай кавуна. Аграрії кажуть, що врожаю може не бути або він буде дуже малий, оскільки рослини не можуть нормально розвиватися.

"Цього року опадів не було від зими, дуже сухо. Ми вирощуємо кавуни на відкритому ґрунті, а для цього потрібно, аби земля була прогріта навесні та опадів було достатньо, а у нас були весняні приморозки, тому ми чекали і аж у травні висіяли насіння. Сходи кавун сформував дуже погані, плоди недорозвинені, вологи немає, тому, думаю, що врожай буде мінімальний", — зазначили, зокрема, у ФГ "Лемко Таврії".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на правобережжі Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів, площі під баштанні збільшили цього року в півтора раза. У 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, торік – понад 600 гектар. Ще на 400 гектарах посадили дині.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай кавунів та динь сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під ними становитиме 30 тис. га. Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.

Також повідомлялося, що у серпні минулого року ціни на кавуни в Україні знизилися на третину, і кавун в Україні коштував в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року.

Тоді поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призводити до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.