Одещина збільшує площі посівів під баштанні

Цього року господарства Одещини збільшили кількість земель під вирощування баштанних культур.

Про це пише Grivna.ua.

"Цього року господарства Одеської області посіяли 3,8 тис. гектарів баштанних культур — це 101,5% до показника минулого року. Серед них: 2,8 тис. га — кавуни; 1,0 тис. га — дині", – повідомляє видання, посилаючись на дані Одеської ОВА

Найбільше баштанів традиційно росте у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Одеському районах.

Посуха та високі температури, від яких цьогоріч потерпають південні області, відобразились і на врожаї одеських аграріїв. Через високі температури та тривалу відсутність опадів посіви нині перебувають у пригніченому стані. І фермери вживають всіх можливих заходів з поливу, аби зберегти врожай.

Водночас з урахуванням попиту на ринку, наступного року прогнозується розширення площ баштанних до 4 тис. гектарів.

"Останні роки Одещина щороку збільшує кількість посівів баштанних культур. Наприклад у 2024 році кавунами й динями засіяли 3200 га землі. Цього року, як зазначено вище, цей показник становить вже 3800 га. А наступного його планують збільшити до 4 гектарів", – говориться у публікації.

Та крім кавунів та динь на Одещині активно вирощують й плодові культури. Цього року ними засаджено 8,1 тис. га, серед яких яблука — 1,3 тис. га, груші — 0,5 тис. га, абрикоси — 0,7 тис. га, вишні — 1,0 тис. га, персики — 0,9 тис. га, сливи — 0,8 тис. га, айва — 0,2 тис. га.

"Вже зібрано врожай з 2,3 тис. гектарів плодових культур. Валовий збір склав майже 30 тисяч тонн смачних, соковитих фруктів", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за площами вирощування баштанних культур Полтавщина посіла перше місце в Україні. Цьогоріч на Полтавщині засіяли понад п'ять тисяч гектарів кавунів та динь. Відтак регіон посів перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур.

Раніше повідомлялося, що ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватись, на сьогоднішній день відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року. На ціни вплинуло різке збільшення пропозиції баштанних на ринку.

Через спекотну і сонячну погоду темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на правобережжі Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів, площі під баштанні збільшили цього року в півтора раза. У 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, торік – понад 600 гектар. Ще на 400 гектарах посадили дині.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай кавунів та динь сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під ними становитиме 30 тис. га. Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області.

Також повідомлялося, що через значні втрати від весняних заморозків, полиці українських супермаркетів цього сезону заповнені переважно імпортними кісточковими фруктами. При цьому Україна втрачає не лише урожай, але й ринкові можливості.