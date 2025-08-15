Украинские арбузы снова дешевеют: сколько стоит килограмм

Улучшение погодных условий практически на всей территории страны позволило возобновить активно собирать арбузы, что приводит к увеличению предложения на рынке и влияет на цену.

Об этом сообщает проект EastFruit.

Сейчас цены на эти бахчевые уже опустились до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, отмечают аналитики проекта.

"По словам фермеров, ценовая ситуация усугубляется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую очень слабый. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в розницу", - говорится в сообщении.

"Из-за жаркой погоды темпы созревания растений в полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен", - сообщает EastFruit.

Стоит отметить, что сейчас арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке очень ограничено. В то же время цены на арбузы весом от 5 кг будут и в дальнейшем падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.





Напомним:

Ранее сообщалось, что по площадям выращивания бахчевых культур Полтавщина заняла первое место в Украине. В этом году на Полтавщине засеяли более пяти тысяч гектаров арбузов и дынь. Поэтому регион занял первое место в Украине по площадям выращивания бахчевых культур.

Ранее сообщалось, что цены на арбуз в Украине продолжают стремительно снижаться, на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 28% ниже, чем в конце июля 2024 года. На цены повлияло резкое увеличение предложения бахчевых на рынке.

Из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания этой культуры в полях существенно ускорились. При этом засуха, которая наблюдается в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов.

Ранее сообщалось, что в этом году на правобережье Херсонщины планируют собрать более 30 тысяч тонн арбузов, площади под бахчевые увеличили в этом году в полтора раза. В 2025 году арбузами засеяли 1500 гектаров, в прошлом году - более 600 гектар. Еще на 400 гектарах посадили дыни.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Минагро, в этом году урожай арбузов и дынь достигнет 240 тыс. тонн, а общая площадь под ними составит 30 тыс. га. После оккупации части территорий юга Украины, площади под арбузами в стране восстановились, а новыми лидерами выращивания стали центральные и восточные области.