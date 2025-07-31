Цього сезону найбільше кавунів вирощують на Полтавщині

Полтавщина посіла перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на дані департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОВА.

"Цьогоріч на Полтавщині засіяли понад п'ять тисяч гектарів кавунів та динь. Відтак регіон посів перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур", – зазначено у публікації.

У 2025 році на Полтавщині засіяли кавунами на понад дві тисячі гектарів більше, ніж минулого року. Аде збір баштанних очікується на рівні минулого року — близько 80 ц/га, додає "Суспільне".

Аграрії говорять, що на урожайність баштанних вплинула холодна весна. Через несприятливі погодні умови навесні терміни масового дозрівання та збирання плодів зсунулися на два тижні. Масово плоди почнуть дозрівати з другої половини серпня.

"До 90-х за кліматичними умовами цей регіон був не для баштану. Було важко виростити. І можна було вирощувати тільки напівпарниковим методом, а зараз опадів все менше й менше. Одного року по Устивицькій сільській раді 48 міліметрів за все літо випало", — повідомив виданню голова фермерського господарства Григорій Хан.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватись, на сьогоднішній день відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року. На ціни вплинуло різке збільшення пропозиції баштанних на ринку.

Через спекотну і сонячну погоду темпи дозрівання цієї культури в полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на правобережжі Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів, площі під баштанні збільшили цього року в півтора раза. У 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, торік – понад 600 гектар. Ще на 400 гектарах посадили дині.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай кавунів та динь сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під ними становитиме 30 тис. га. Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.