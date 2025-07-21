На Херсонщині планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів

Цьогоріч на правобережжі Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів, площі під баштанні збільшили цього року в півтора раза.

Про це повідомляє"Вгору".

Як повідомив директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов, у 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, торік – понад 600 гектар. Ще на 400 гектарах посадили дині.

За його словами, врожайність зернових, технічних культур, а також кавунів буде менше, чим очікували, оскільки на це вплинули погодні умови.

"У Чорнобаївській, Музиківській та Білозерській громадах Херсонської області фіксують різну врожайність баштанних культур. Одним аграріям вдалося зібрати лише близько 20 тонн із гектара, а деяким понад 60 тонн", – говориться у публікації.

Одна з проблем низької врожайності баштанних – це заморозки, які були на початку квітня. "Десятого квітня фіксували до мінус 10 градусів, і ті аграрії, які засіяли ранній кавун, то їм довелося пересівати, оскільки 70% насіння померзли. А ті, хто зробив ставку на більш пізній і засівали на початку травня, отримали більшу врожайність баштанних", – зазначив Юнусов.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай кавунів та динь сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під ними становитиме 30 тис. га. Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.

Також повідомлялося, що у серпні минулого року ціни на кавуни в Україні знизилися на третину, і кавун в Україні коштував в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року.

Тоді поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призводити до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.