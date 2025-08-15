Санкції завадили Росії побудувати два криголами

"Росморпорт" розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною вартістю 18,5 млрд рублів.

Про це пише російське видання "Ведомости".

Угода, укладена у 2021 році і передбачала будівництво 95-метрових криголамів потужністю 12–14 МВт класу Icebreaker7.

Йдеться про судна, здатні пересуватися крізь кригу товщиною до 1,5 метра і працювати як на дизельному паливі, так і на скрапленому природному газі. Такі судна в Росії раніше не будували, говориться у повідомленні.

"Кригалами призначалися для цілорічної експлуатації у Балтійському, Білому та Баренцевому морях, а також в Північному Льодовитому океані в літньо-осінній період", – говориться у повідомленні.

Передати замовнику їх планували ще в 2024 році, потім термін перенесли на 2026-й, але будівництво фактично не велося через санкції.

Спочатку передбачалося, що судна збудують за субпідрядом на турецькій верфі Kuzey Star Shipyard, однак домовленості були зірвані після вторгнення Росії в Україну.

Незважаючи на те, що робити не велися, "Росморпорт" виплатив ССЗ аванс у 9,27 млрд рублів. Тепер завод зобов'язали повернути ці кошти протягом п'яти робочих днів після розторгнення контракту.

Раніше повідомлялося про стрімке зростання експорту російської арктичної нафти до Китаю. Морська перевалка з судна на судно (STS), що дає змогу обійти американські санкції

Раніше повідомлялося, що у російських суднобудівних корпорацій закінчуються ключові деталі, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

