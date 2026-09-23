Українська розвідка оновила список тіньового флоту та опублікувала імена капітанів

Головне управління розвідки Міноборони України зібрала інформацію про 28 суден так званого "тіньового флоту" Росії та опублікувала імена капітанів, щоб "тіньова логістика не залишалася анонімною".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка опублікувала дані про 38 морських суден, що ходять під прапорами Барбадосу, рф, Камеруну, Панами, Белізу, Ліберії, Шрі-Ланки, Туреччини, Танзанії, Сан-Томе і Принсіпі, Гонконгу та Палау.

При чому 28 суден безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу, здійснюють бункерування підсанкційних танкерів російського тіньового флоту та беруть участь у викраденні українського зерна з тимчасово окупованих територій.

"Усі ці судна вже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України", – зауважили у ГУР.

Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Росії бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику кремля в умовах дефіциту пального, говориться у повідомленні.

Окремо ГУР назвало імена 11 капітанів, "які вважали, що можуть просто "виконувати свою роботу", ховаючись за капітанським містком".

"Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора", – наголошують у ГУР.

"Оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Це чітке попередження кожному моряку: участь у допомозі агресору не залишиться непоміченою. Така діяльність має наслідки — зокрема для репутації та безпеки тих, хто до неї залучений", – пояснили у розвідці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія непомітно збільшила свій тіньовий флот газовозів, додавши вживані судна та перші танкери вітчизняного виробництва – тепер він становить 25 суден.

Російські та іранські "тіньові флоти" продовжують використовувати підроблені веб-сайти для створення фальшивих документів і імітації суднових реєстрів, морських адміністрацій та організацій моряків африканських держав з метою обходу міжнародних санкцій при експорті нафти.

Раніше Євросоюз дозволив військовим у Середземному морі, які беруть участь у операції IRINI (запобігання незаконним поставкам зброї до Лівії) перевіряти також танкери, які підозрюють у перевезенні російської нафти.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.