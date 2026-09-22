Росія запустила найбільший з часів СРСР нафтовий мегапроєкт на Таймирі

Росія запустила комерційний експорт нафти з найбільшого з часів розпаду СРСР кластера родовищ "Восток Ойл", відправивши перші партії сировини танкерами льодового класу через Північний морський шлях до Азії.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Повідомляється, що "Роснефть" розпочала завантаження чотирьох спецтанкерів льодового класу на терміналі "Бухта Сєвєр". Вони вивезуть першу нафту із нових родовищ до Азії.

Танкер класу Aframax Akademik Gubkin і судно класу Panamax Valentin Pikul вже прийняли нафту після того, як 5 вересня Володимир Путін офіційно оголосив про запуск проєкту. Ще два танкери Aframax – Vladimir Monomakh та Vladimir Vinogradov, очікують на завантаження найближчими днями, згідно з даними відстеження суден LSEG.

Попередження: на карті зображена територія тимчасово окупованого Криму у складі РФ З відкритих джерел

На початковому етапі обсяг експорту становитиме 150 тисяч барелів на добу, однак до 2030 року цей показник планують збільшити до 1 мільйона барелів.

Кластер "Восток Ойл" об'єднує понад 13 родовищ на Таймирі та у Східному Сибіру із запасами близько 51 мільярда барелів. За даними "Роснедр", це приблизно п'ята частина всіх розвіданих нафтових покладів Росії (220 млрд барелів), а загальний потенціал видобутку оцінюють у 2 мільйони барелів на добу.

З відкритих джерел

Масштаби роблять "Восток Ойл" найбільшим нафтовим проєктом країни з часів розпаду СРСР. Аби забезпечити його реалізацію, очільник "Роснефти" Ігор Сєчін виторгував у Путіна масштабні податкові пільги на 2,6 трильйона рублів.

Дослівно: "Інших родовищ із подібною ресурсною базою в Росії не залишилося. У 2017 році "Роснедра" продали останнє велике родовище з нерозподіленого фонду надр — Ергінське в Ханти-Мансійському автономному окрузі із запасами близько 100 млн тонн (його також придбала "Роснефть"). Відкриті в наступні роки поклади належали переважно до категорії "дрібних" та "дуже дрібних"".

Деталі: Віддаленість проєкту від зони бойових дій стала для РФ стратегічною перевагою. Арктичний термінал розташований на відстані понад 3 000 кілометрів від кордону з Україною та дає росіянам змогу безпечно транспортувати нафту на азійські ринки через Північний морський шлях в умовах, коли удари по портовій інфраструктурі Чорного й Балтійського морів у кілька разів підвищили операційні ризики.

Google maps

Передісторія:

Полярні родовища були відкриті ще за часів Радянського Союзу, але в 1990-х роках їх фактично законсервували. У 2019 році "Роснефть" дала проєкту нове життя, залучивши до нього масштабні іноземні інвестиції.

У 2020 та 2021 роках частки у "Восток Ойл" придбали міжнародні трейдери Trafigura та консорціум за участю компанії Vitol. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році західні партнери, включно з нафтовим гігантом BP, розпродали свої активи та покинули проєкт.

Через західні санкції та відтік капіталу "Роснефть" була змушена на кілька років відкласти початкові плани із запуску видобутку та експорту. У січні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило прямі блокувальні санкції проти компанії "Восток Ойл" та її оператора "РН-Ванкор", додатково обмеживши доступ проєкту до міжнародних ринків.

Українська правда