Зеленский прокоментував зняття санкцій з олігархів РФ
Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок "самовбивчим та контрпродуктивним".
Про це він повідомив у своєму Телеграм.
"У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно", – заявив Зеленський.
Він додав, що "вдячний Урсулі" за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС
Зеленський також заявив, що Україна виконує зобов'язання, пов'язані з позикою ЄС на €90 млрд, а команди ЄС та Укрїни опрацюють додаткові механізми фінансової підтримки.
Нагадаємо:
Посли країн ЄС погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на три роки замість традиційних шести місяців. Частину "певних осіб" у межах компромісу вилучать із санкційного списку.
Країни ЄС погодилися зняти персональні санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в межах компромісу, який дозволив продовжити обмеження проти тисяч інших осіб і компаній одразу на три роки.