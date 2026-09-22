Зеленский прокоментував зняття санкцій з олігархів РФ

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок "самовбивчим та контрпродуктивним".

Про це він повідомив у своєму Телеграм.

"У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно", – заявив Зеленський.

Він додав, що "вдячний Урсулі" за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС

Зеленський також заявив, що Україна виконує зобов'язання, пов'язані з позикою ЄС на €90 млрд, а команди ЄС та Укрїни опрацюють додаткові механізми фінансової підтримки.

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