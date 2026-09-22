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Зеленский прокоментував зняття санкцій з олігархів РФ

Артур Крижний — 22 вересня, 20:54
Зеленский прокоментував зняття санкцій з олігархів РФ
Фото ілюстративне
Телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок "самовбивчим та контрпродуктивним".

Про це він повідомив у своєму Телеграм.

"У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно", – заявив Зеленський.

Він додав, що "вдячний Урсулі" за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС

Зеленський також заявив, що Україна виконує зобов'язання, пов'язані з позикою ЄС на €90 млрд, а команди ЄС та Укрїни опрацюють додаткові механізми фінансової підтримки.

Нагадаємо:

Посли країн ЄС погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на три роки замість традиційних шести місяців. Частину "певних осіб" у межах компромісу вилучать із санкційного списку.

Країни ЄС погодилися зняти персональні санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в межах компромісу, який дозволив продовжити обмеження проти тисяч інших осіб і компаній одразу на три роки.

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