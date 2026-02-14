Українцям роздали 50 тисяч "пакунків тепла" – Свириденко

В українських містах, які потерпають від російських ударів, мешканцям роздали 50 тисяч "пакунків тепла".

Про це після зустрічі з головами обласних військових адміністрацій розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Провела зустріч з головами обласних військових адміністрацій. Енергетична і соціальна стійкість громад – у фокусі уваги уряду", – написала вона у Телеграм.

"Розглянули потреби областей для швидкого енергетичного відновлення, в тому числі пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Станом на зараз роздано понад 50 тисяч пакунків по всіх областях, особлива увага – до прифронтових регіонів і районів з ускладненим енергопостачанням", – повідомила Свириденко.

Також обговорили додаткові програми підтримки громад і забезпечення енергоавтономності ОСББ і багатоквартирних будинків. Готуються відповідні урядові програми.

"Обовʼязок областей – забезпечити резервними джерелами живлення і запасом пального всі обʼєкти критичної інфраструктури", – додала прем'єр-міністерка.

