Українці збільшили вклади до банків: яка статистика

Станом на 1 липня українці тримали у банках 1 749,2 млрд грн, за пів року загальна сума вкладів зросла на 131,5 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Станом на 1 липня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 749,2 млрд грн, що на 48,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця", – говориться у повідомленні.

Якщо порівнювати із сумою вкладів на 1 січня 2026-го, то за пів року загальна сума вкладів зросла на 131,5 млрд грн, зазначає ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 липня вклади у національній валюті складали 1156,9 млрд грн (+39,5 млрд грн за червень), в іноземній валюті – 592,4 млрд грн (+9,2 млрд грн за червень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,7%. Сума їх вкладів склала 204,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 687,3 млрд грн, що на 40,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках складала понад 1 617,7 мільярда гривень, що на 225,5 мільярда більше за попередній показник.