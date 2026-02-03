Українці мають 1,6 мільярда гривень банківських вкладів – ФГВФО

Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала понад 1 617,7 мільярда гривень, що на 225,5 мільярда більше за попередній показник.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала понад 1 617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року", – говориться у повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2026 року:

вклади у національній валюті – 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 рік);

вклади в іноземній валюті – 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 рік).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 12,5%. Сума їх вкладів склала 201,8, що на 32,9 млрд грн більше, ніж торік. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Зростання обсягу вкладів фізичних осіб – це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи. Навіть в умовах повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає", – вважає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Збільшення присутності коштів фізичних осіб-підприємців у депозитній структурі підтверджує, що система гарантування вкладів працює не лише для населення, а й для малого бізнесу. Для ФОП це означає передбачуваність, захист коштів і можливість планувати діяльність, не виводячи ресурси з банківської системи.

З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 січня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувався 61 банк.

Нагадаємо:

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі й фізичних осіб-підприємців, у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4930,8 мільйона гривень.

У 2025 році неплатоспроможні банки погасили 3,7 мільярда гривень вимог кредиторів, з них близько 1,5 мільярда гривень було перераховано державі.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розрахувався з усіма вкладниками банків, які виводять з ринку після 24 лютого 2022 року – ідеться про вкладників, щодо яких настали строки гарантованих виплат.

Упродовж 2025 року через систему "Прозорро.Продажі" було успішно реалізовано активи десяти банків, що ліквідуються. Аукціони з продажу активів банків принесли майже 1,5 млрд грн.

Минулого року суди задовольнили два позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Росії, усього наразі ФГВФО виграв три позиви проти країни-агресора.

Від початку повномасштабного вторгнення суб'єкти господарювання реструктуризували та погасили понад мільярд гривень заборгованості банкам, які ліквідуються.