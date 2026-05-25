У квітні сума на банківських рахунках українців зросла на 40 мільярдів гривень

Станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 687,3 млрд грн, що на 40,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року вклади у національній валюті склали 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року), а вклади в іноземній валюті – 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їх вкладів склала 189,8 млрд грн.

Нагадаємо:

Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках складала понад 1 617,7 мільярда гривень, що на 225,5 мільярда більше за попередній показник.