Банки наростили кількість активних корпоративних позичальників – НБУ

Банки за останні десять років після кризи 2014–2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній.

Про це повідомляє Національний банк України.

За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначає регулятор.

"Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад п'ятнадцять років період кредитного зростання", – говориться у повідомленні.

Згідно з даними звіту, активно кредитують банки всіх груп, а темпи приросту їхніх гривневих портфелів співставні. Оцінки підприємствами майбутніх інвестиційних видатків і надалі є позитивними.

НБУ зазначає, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства.

Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий строк.

Тим часом оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 млрд грн за державною програмою в межах втілення Стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали Меморандум про фінансування ОПК.

Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовими станом;

Тим часом старі непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників.

"Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України уточнив окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику: знижуються значення коефіцієнтів ймовірності дефолту боржників.

Раніше за ініціативи Національного банку 23 банки уклали меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу.