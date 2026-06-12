ФГВФО перерахував до держбюджету 5,3 мільярда гривень

За результатами 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5,3 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО.

Основними джерелами надходжень до Фонду є регулярні внески банків-учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються.

"Якщо відкоригований капітал Фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування з врахуванням потенційних ризиків, надлишок коштів перераховується до державного бюджету", – зазначено у повідомленні.

Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року – за підсумками 2024-го – Фонд спрямував до державної скарбниці 7,9 млрд грн.

"Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що Фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників", – зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Фактичне значення цільового показника Фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості.

Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності Фонду до потенційних викликів у майбутньому.

Під час системної банківської кризи 2014-17 років Національний банк визнав неплатоспроможними 94 банки. Тобто більше половини всієї банківської системи. Тоді Фонд для здійснення відшкодування гарантованих вкладів звернувся по додаткове фінансування до держави. Завдяки такому рішенню вкладникам неплатоспроможних банків було своєчасно виплачено близько 90 млрд грн.

Державні кошти залучались в обмін на векселі, випущені Фондом, на 60 млрд грн. До 2022 року Фонд погасив зобов'язання на майже 22 млрд грн, у тому числі 8 млрд грн нарахованих відсотків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, з метою забезпечення стабільності банківської системи України, за ініціативи президента України, у квітні 2022-го було ухвалено Закон*, яким передбачено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб та нарахованих на них відсотків на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, а також припинення зобов'язань Фонду за векселями, що позитивно вплинуло на його капіталізацію.

Відповідно до закону було укладено договір між Фондом і Міністерством фінансів, яким передбачено порядок розрахунків, а борг за векселями переведено в умовні зобов'язання.

Станом на кінець 2025 року фактичне значення цільового показника Фонду, який визначається як співвідношення відкоригованого капіталу Фонду до суми гарантованих коштів вкладників, становило 3,12% при плановому показнику 2,8%, а відкоригований капітал перевищив 50,4 млрд грн з позитивною динамікою зростання.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4930,8 мільйона гривень.