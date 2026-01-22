В Україні не працює третина олійних заводів – ЗМІ

Зупинка майже третини олійноекстракційних заводів, перебої з електропостачанням та обмежена робота портів знизили пропозицію соняшникової олії з України, що призвело до підвищення цін не лише на українську, але й російську олію.

Про це пише сайт Graintrade.com.ua.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до портів за тиждень також виросли на 30 $/т до 1270-1280 $/т, але через простої заводів пропозиція залишається обмеженою, говориться у повідомленні.

"Зростання цін на олію спровокувало різке зростання цін на соняшник в Україні, що різко збільшило пропозицію, тому очікуємо, що зниження морозів сприятиме відновленню роботи заводів та нарощуванню поставок соняшника та олії за високими цінами", – повідомляє сайт.

Ціни пропозиції російської соняшникової олії за тиждень виросли ще на 40-50 $/т до 1280–1290 $/т FOB, внаслідок чого ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до Індії підвищилися на 30-40 $/т до 1390-1400 $/т CIF Mumbai.

Зростання цін на соняшникову олію активізувало експорт пальмової олії з Малайзії, який за 15 днів січня виріс на 15-17%, що підтримало котирування.

Лютневі ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за тиждень виросли на 0,9% до 4100 рингітів/т або 1013 $/т, але вони все ще залишаються під тиском збільшення запасів в Малайзії до 7-річного максимуму.

Нагадаємо:

Раніше асоціація "Укроліяпром" заявила, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

5 січня Росія вдарила по заводу у Дніпрі, що належить американській компанії. Внаслідок атаки на дороги вилилося 300 тонн олії.

У ніч з 24 на 25 грудня ніч росіяни нанесли удар по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel. Було пошкоджено ємність із рослинною олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

Внаслідок масованих атак останніми днями по інфраструктурі порту "Південний" (північніше Одеси) 24 грудня стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

Раніше "Всеукраїнська Аграрна Рада" заявила, що ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.