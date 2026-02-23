Експорт олії переорієнтовується з портів на західний кордон – ЗМІ

У лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи збільшилося, у той час, як транспортування олії у напрямку морських портів скоротилися.

Про це пише Latifundist.com.

"У лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи різко зріс і фактично став основним каналом поставок", – говориться у повідомленні.

За даними компанії Spike Brokers, через прикордонні переходи перевезли 56,9 тис. т олії, що на 112% більше, ніж торік. Частка цього напрямку зросла до 66%.

Найбільше зростання зафіксували на переходах Чоп, де перевезення збільшилися на 410% у річному вимірі, Батєво — на 146%, Мостиська II — на 310%, а Ізов — на 26%.

"Західний коридор фактично став у лютому базовим каналом експорту олії залізничним транспортом", — запевняють у компанії.

Водночас перевезення олії у напрямку морських портів скоротилися. У лютому залізницею до портів доставили 29,1 тис. т, що на 16,5 тис. т, або 36%, менше, ніж роком раніше. Частка портів у структурі експорту знизилася до 34%, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше асоціація "Укроліяпром" заявила, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

5 січня Росія вдарила по заводу у Дніпрі, що належить американській компанії. Внаслідок атаки на дороги вилилося 300 тонн олії.

У ніч з 24 на 25 грудня ніч росіяни нанесли удар по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel. Було пошкоджено ємність із рослинною олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

Внаслідок масованих атак останніми днями по інфраструктурі порту "Південний" (північніше Одеси) 24 грудня стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.

Раніше "Всеукраїнська Аграрна Рада" заявила, що ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.