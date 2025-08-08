Україна у липні наростила експорт

У липні Україна експортувала товарів на зовнішні ринки на понад $3,3 млрд, що на $167,8 млн (5,4%) більше, ніж у червні цього року.

Про це з посиланням на дані Держмитслужби повідомляє Міністерство економіки.

Усього за 7 місяців поточного 2025-го український експорт товарів склав понад $23 млрд, зазначають у відомстві.

"Головною експортною статтею України залишаються товари сільського господарства та харчової промисловості, У липні вони сягнули $1,7 млрд – це більше половини від загального експорту. Значну долю експорту також складають залізна руда, окремі види продукції машинобудування та металургії", – говориться у повідомленні.

За об’ємом продукції, у липні Україна експортувала 8,2 млн тонн товарів, серед яких 3,5 млн тонн – аграрна продукція. Крім того, порівняно з червнем – зросли фізичні обсяги перевезення морським і автомобільним транспортом (+7,1% і +4,4% відповідно), проте знизились перевезення товарів залізницею (-1,5%).

Найбільше в липні Україна експортувала за вартістю:

олію соняшникову ($537,9 млн або 464 тис. тонн);

руду та концентрати залізні ($190,1 млн або 3,0 млн тонн);

пшеницю ($159,0 млн або 732,8 тис. тонн);

соєві боби ($151,0 млн або 375,2 тис. тонн);

кукурудзу ($145,0 млн або 617,7 тис. тонн);

проводи ізольовані ($108,2 млн або 5,8 тис. тонн);

м’ясо свійської птиці ($96,5 млн або 34,1 тис. тонн).

Мінекономіки зазначає, що Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. У липні до країн ЄС експортовано товарів на – $1,9 млрд (+ 10,1% до червня цього року).

Найбільше українську продукцію купувала Польща ($405,9 млн), Нідерландів ($201,8 млн), Німеччина ($199,8 млн), Іспанія($161,4 млн) та Італія ($142,5 млн).

Щодо інших країн світу, найбільшими споживачами українського експорту стали Китай ($212,4 млн), Туреччина ($149,2 млн), Індія ($140,8 млн), Єгипет ($110,9 млн) та Молдова ($100,3 млн).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.

Протягом січня-червня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували – на $20 млрд.

Також повідомлялося, що у липні Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з червнем – до 282,2 тис. МВт-год.