За пів року Україна імпортувала товарів вдвічі більше, ніж експортувала

Протягом січня-червня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували – на $20 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $8,2 млрд, Польща – $3,5 млрд і Німеччина – $3,2 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі – на $2,4 млрд, Туреччини – на $1,7 млрд, Італії – на $1,2 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

– машини, устаткування та транспорт — $14,8 млрд;

– продукція хімічної промисловості — $6,2 млрд;

– паливно-енергетичні — $4,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

– продовольчі товари — $11,2 млрд;

– метали та вироби з них — $2,3 млрд;

– машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд.

Нагадаємо:

Протягом січня-травня в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували – на $16,9 млрд.