Стало відомо, на скільки за місяць зріс експорт електроенергії з України
У липні Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з червнем – до 282,2 тис. МВт-год.
Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.
Зазначається, що різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години. Загалом, до Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год електроенергії, що становить 41% від усього обсягу, за даними аналітики.
Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження було у поставках до Словаччини, на 24%. В липні минулого року експорт електроенергії був відсутній, згідно з дослідженням.
За обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою ExPro, загальні витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.
Водночас імпорт електроенергії у липні 2025 року зріс на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, – до 257,7 тис. МВт-год.
Скоротились поставки з Молдови, на 55%, та з Польщі, майже на 1%. За іншими напрямами імпорт виріс.
Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, майже 41%. У порівнянні з липнем 2024 року, цьогоріч імпорт знизився втричі, свідчать дані моніторингу.
Нагадаємо:
У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.