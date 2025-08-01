Стало відомо, на скільки за місяць зріс експорт електроенергії з України

У липні Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з червнем – до 282,2 тис. МВт-год.

Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години. Загалом, до Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год електроенергії, що становить 41% від усього обсягу, за даними аналітики.

Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження було у поставках до Словаччини, на 24%. В липні минулого року експорт електроенергії був відсутній, згідно з дослідженням.

За обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою ExPro, загальні витрати на імпорт є суттєво більшими за надходження від експорту.

Водночас імпорт електроенергії у липні 2025 року зріс на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, – до 257,7 тис. МВт-год.

Скоротились поставки з Молдови, на 55%, та з Польщі, майже на 1%. За іншими напрямами імпорт виріс.

Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина, майже 41%. У порівнянні з липнем 2024 року, цьогоріч імпорт знизився втричі, свідчать дані моніторингу.

Нагадаємо:

У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.