Від завтра ЄС знижує квоти на імпорт сталі, зокрема з України, на 47%

Європейська комісія погодила зниження квот на імпорт 26 категорій сталевої продукції з країн, що мають угоду про вільну торгівлю з ЄС, на 47% та підвищення мита на ввіз сталі на 50% з 1 липня.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Так, Європейська комісія обмежила загальну безмитну квоту на імпорт сталі до ЄС до 18,3 млн тонн на рік, що на 47% менше, ніж раніше. Імпорт, що перевищує встановлені ліміти, обкладатиметься 50-відсотковим митом.

У повідомленні Єврокомісії йдеться, що нові обмеження мають на меті захистити металургійну галузь ЄС після закінчення терміну дії захисних заходів ЄС щодо сталі.

Половина річної імпортної квоти ЄС встановленої Регламентом про сталь на рівні 18,3 млн тонн – зарезервована виключно для партнерів з преференційної торгівлі (УВТ), а інша половина доступна для всіх торговельних партнерів без дискримінації, включаючи партнерів з УВТ.

Нагадаємо:

Варшава вважає, що Європейська комісія врахувала більшість польських вимог щодо захисту ринку ЄС від надмірного надходження сталі з третіх країн, зокрема з України.

У червні 2025 року ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.

Єврокомісія зазначила, що зниження квот не скасовує чинні преференції, надані Україні, і не зашкодить її торгівлі з Євросоюзом.

ЄС запланував підвищити мита на імпорт сталі до 50%, щоб привести митну ставку блоку у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим сталеливарним потужностям у Китаї.