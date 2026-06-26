Індія звинуватила Росію та ще дві країни в демпінгу

Індія звинуватила Росію, Китай та Японію в демпінгу

Генеральне управління Індії з торговельних захисних заходів розпочало антидемпінгове розслідування щодо гарячекатаної сталі з Китаю, Японії та Росії.

По це пише Reuters.

З проханням про проведення розслідування звернулися індійські виробники сталі JSW Steel, JSW Vijaynagar Metallics Limited та Jindal Steel Odisha.

Компанії стверджували, що імпорт з Китаю, Росії та Японії за демпінгованими цінами завдає шкоди вітчизняній промисловості та робитиме це надалі.

Зокрема покупців приваблює китайська сталь, яка коштує на 11-37 дол. за тонну гарячекатаної сталі дешевше, ніж місцеві ціни.

Розслідування стосується гарячекатаних плоских виробів із легованої або нелегованої сталі товщиною до 25 мм.

У квітні 2026 року експорт готової сталі з Китаю до Індії зріс у понад 2 рази, досягнувши найвищого рівня за останні 2 роки.

У квітні Китай відвантажив близько 232 тис. тонн готової сталі та став найбільшим її експортером до Індії.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України продовжила на 5 років антидемпінгові заходи проти Китаю та запустила нові розслідування щодо імпорту окремої металопродукції з низки країн.