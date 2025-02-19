Украина экспортировала в Россию стали на 21 миллион долларов в прошлом году

В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 млн долл, несмотря на официальный запрет.

Это следует из данных Государственной таможенной службы.

В частности, было отправлено в РФ 26 871 тонну металлопродукции:

Горячекатаный прокат на 8,645 млн долл.

Холоднокатаный прокат на 1,068 млн долл.

Прокат из легированной стали на 11,33 млн долл.

Полностью экспорт в РФ был запрещен в конце сентября 2022 года. Из данных таможни также следует, что за 2023 год экспорт стали в РФ был нулевой.

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Напомним:

Украина поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге 71 страны, крупнейших производителей стали.

В январе 2025 года украинские металлургические предприятия нарастили выпуск стали и чугуна.