Україна скоротила виробництво сталі та прокату

За перші 6 місяців 2026 року Україна виробила 3,66 млн тонн чавуну, 3,57 млн тонн сталі та 2,94 млн тонн прокату.

Про це свідчать дані Укрметалургпрому.

Водночас за першу половину 2025 року Україна виробила 3,67 млн тонн чавуну, 3,68 млн тонн сталі та 3,07 млн тонн прокату.

За рік виробництво чавуну скоротилося на 0,2%, сталі – на 3,2%, а прокату – на 4,3%.

Окремо у червні обсяги виплавки сталі сягнули 690,8 тис. т, що на 11,2% більше в річному обчисленні та на 9,7% — до попереднього місяця.

Виробництво чавуну у червні зросло на 1,3% в річному вимірі і 5,7% в місячному – до 670,6 тис. тонн. Випуск металопрокату в червні 2026 року збільшився на 6,5% у річному обчисленні та на 11,5% у порівнянні із травнем – до 599,8 тис. тонн.

Водночас інші місяці показали гірші результати. Зокрема у квітні випуск чавуну відставав від показника 2025 року на 16,1%, сталі – на 25,3%, а прокату – на 15,8%.

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Нагадаємо:

Наприкінці червня Європейська комісія погодила зниження квот на імпорт 26 категорій сталевої продукції з країн, що мають угоду про вільну торгівлю з ЄС, на 47% та підвищення мита на ввіз сталі на 50% з 1 липня.