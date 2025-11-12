Україна та ЄС запускають проект відбудови: на що підуть 37 мільйонів євро

Європейський Союз оголосили про запуск EU4Reconstruction вартістю 37 мільйонів євро, який має зміцнити системи управління та підзвітності у процесі відновлення України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Європейський Союз (ЄС) разом із Данією, Німеччиною, Францією та Литвою оголосили про запуск EU4Reconstruction", – повідомляє відомство.

Ініціатива Team Europe вартістю 37 мільйонів євро, спрямована на зміцнення системи управління та підзвітності у процесі відновлення України, забезпечення ефективного та прозорого використання публічних інвестицій відповідно до стандартів ЄС, зазначає міністерство.

Йдеться, зокрема, про створення системи доброчесності та відкритих даних, які запобігають зловживанням.

Протягом трьох років EU4Reconstruction буде зміцнювати систему управління відновленням та нормативно-правову базу України.

Трирічна програма має допомагати громадам планувати, фінансувати та реалізовувати проєкти відповідно до стандартів ЄС та розширювати участь громадян, громадських організацій і медіа в моніторингу процесів відновлення.

Також йдеться про підтримку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у впровадженні великих публічних інвестицій.

"Ініціатива EU4Reconstruction тісно співпрацюватиме з Міністерством розвитку громад та територій України, підтримуючи лідерство уряду у плануванні, координації та моніторингу процесів відновлення", – говориться у повідомленні.

"Разом з європейськими партнерами ми створюємо основу сучасного управління відновленням, що пришвидшує наш рух до ЄС. Фокус – на громадах, де ми працюємо над тим, щоб саме на місцях вміли готувати якісні проєкти, подавати їх на фінансування та контролювати виконання", — зазначив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій.

Нагадаємо:

Влітку Міністерство розвитку громад та територій повідомляло, що починає реалізацію першого пілотного проєкту зі Світовим банком у межах нової програми Ukraine Project Preparation Framework (Ukraine PPF). Ним стане реконструкція автотраси М15 Одеса – Рені.

Раніше повідомлялося, що за три роки повномасштабного вторгнення Агентство відновлення (раніше Укравтодор) заплатило по попереднім борговим зобов'язанням на ремонти доріг 54,69 млрд грн. Йдеться про погашення кредитів/облігацій та виплату відсотків.

Також повідомлялося, що до розширеного Єдиного проєктного портфелю держави додатково включено 11 проєктів у сфері транспорту, два проєкти та дві програми у сфері муніципальної інфраструктури та послуг, а також одну програму у сфері житла.