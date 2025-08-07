Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз"

Україна та Молдова домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Відповідне рішення було схвалено під час засідання Змішаної комісії з перевезень у Кишиневі.

Завдяки продовженню лібералізації перевезень українські та молдавські перевізники і надалі можуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів, говориться у повідомленні.

"За минулий рік товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% та склав близько 1,1 млрд доларів. Велику роль у цьому відіграє саме лібералізація автомобільних перевезень між нашими країнами, адже бездозвільний проїзд дає можливості доставляти товари без обмежень під час перевезень", – зазначив Віце-прем'єр міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Окрім цього, Молдова важлива для нашого бізнесу з точки зору транзитних перевезень, адже таким чином наш бізнес має доступ до ринків інших країн", – додав він.

Вперше Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Молдовою була підписана у серпні 2022 року. Вже у 2023 році сторони досягли домовленості про продовження "транспортного" безвізу до кінця 2025 року, зазначає міністерство.

Українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У квітні цього року "транспортний безвіз" між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року.

Також повідомлялося, що уряд затвердив документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжувала діяти.