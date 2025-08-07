Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз"

Украина и Молдова договорились о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2027 года.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Соответствующее решение было принято во время заседания Смешанной комиссии по перевозкам в Кишиневе.

Благодаря продолжению либерализации перевозок украинские и молдавские перевозчики и в дальнейшем могут выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений, говорится в сообщении.

"За прошлый год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 12% и составил около 1,1 млрд долларов. Большую роль в этом играет именно либерализация автомобильных перевозок между нашими странами, ведь безразрешительный проезд дает возможности доставлять товары без ограничений при перевозках", - отметил Вице-премьер министр по восстановлению - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба

"Кроме этого, Молдова важна для нашего бизнеса с точки зрения транзитных перевозок, ведь таким образом наш бизнес имеет доступ к рынкам других стран", - добавил он.

Впервые Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Молдовой было подписано в августе 2022 года. Уже в 2023 году стороны достигли договоренности о продлении "транспортного" безвиза до конца 2025 года, отмечает министерство.

Украинские перевозчики имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы, говорится в сообщении.

Напомним:

В апреле этого года "транспортный безвиз" между Украиной и Евросоюзом продлен до конца 2025 года.

Также сообщалось, что правительство утвердило документ, который создает правовые основания, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать.