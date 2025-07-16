Украина сократила импорт молочных продуктов

В июне 2025 года Украина импортировала 4,46 тыс. т молочных продуктов на сумму 24,03 млн долл.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Относительно мая 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 12%, а относительно июня 2024 года увеличились на 6,6%, уточнили в ассоциации.

"В январе-июне 2025 года Украина импортировала 30,07 тыс. т (+10%) молочных продуктов на сумму 152,66 млн долл. (+16%). Наибольшая доля от общих объемов импорта приходится на сыры (64%)", - говорится в сообщении.

Увеличение предложения и потребления импортных сыров в Украине затрудняет реализацию продукции отечественных сыроделов на внутреннем рынке и давит на цены на молоко-сырье, говорится в сообщении.

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, стабилизировать цены на молоко-сырье может ограничение импорта польских сыров в Украину и увеличение кэшбека на 30% для покупателей сыров отечественного производства.

"Однако, реализация данных мер маловероятна из-за позиции Минэкономики и нежелания ухудшать отношения с Польшей, которая считается стратегическим партнером Украины в оборонной сфере", - добавляет он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС. В июне 2025 года было экспортировано 12,38 тыс тонн молочных продуктов на сумму 45,63 млн долл. Относительно мая натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары. Тогда Украина и ЕС еще искали решение, которое бы обеспечило непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года

Также ранее ЭП писала о том, что после прорыва на рынок ЕС украинская молочная отрасль оказалась в ловушке новых квот и пошлин. Внутренний рынок не способен поглотить избыток. Более подробно об этом читайте в статье " Лавочку прикрыли: как ЕС разрушил экспорт украинской молочной продукции".

Между тем в Украине за последний месяц подешевели только молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, творог и сыр Сулугуни, тогда как остальные товары подорожали.