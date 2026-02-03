Україна розраховує отримати від ЄБРР ще 160 мільйонів євро на закупівлі газу

Українські урядовці обговорили з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку можливість спрямування 160 мільйонів євро для закупівлі газу найближчим часом.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Грегорі Лоуренсом Гайєттом, Віцепрезидентом Банку Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками банку", – говориться у повідомленні.

У зустрічі також взяли участь заступники міністра фінансів та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню стабільного проходження опалювального сезону. Обговорено можливість спрямування 160 млн євро для закупівлі газу найближчим часом, повідомляє міністерство.

Мінфін зазначає, що у 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу, з яких 770 млн євро було мобілізовано у 2025 році, у тому числі 500 млн євро – під гарантії Європейської Комісії та 270 млн євро – як відновлювальну кредитну лінію відповідно до підписаних угод – під державні гарантії.

"Від початку повномасштабної агресії росії ЄБРР залишається одним із провідних донорів України, інвестувавши понад 9 млрд євро у відновлення критично важливої інфраструктури", – зазначив Марченко.

Загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні ЄБРР за весь період співпраці, становить 23 млрд євро. Наразі портфель діючих проєктів ЄБРР у державному секторі України налічує 17 проєктів на загальну суму 3,3 млрд євро.

Понад 1,7 млрд євро з цієї суми було залучено в останні роки, переважно на підтримку енергетичного сектору (1,3 млрд євро) та транспорту (400 млн євро).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 85 мільйонів євро на закупівлю додаткового обсягу газу через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку, робота над документами вже на завершальній стадії.

Рвніше "ПриватБанк" надав новий кредит у 5 млрд грн групі "Нафтогаз". Кошти підуть на закупівлю імпортного газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Раніше НАК "Нафтогаз України" залучив кредит у розмірі 3 млрд грн від "Ощадбанку" для закупівлі імпортного природного газу.

Група Нафтогаз підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро на закупівлю газу для формування довгострокових запасів.