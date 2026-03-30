510 млн євро портфелю: Ощадбанк та ЄБРР створять нові інструменти підтримки бізнесу

Ощадбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку в Лондоні домовилися про розробку нових інструментів підтримки бізнесу з портфелем до 510 млн євро.

Про це повідомили в телеграм-каналі Ощадбанку.

Спільний інструмент допоможе розширити доступ українських підприємств до кредитування – частину кредитного ризику покриватиме ЄБРР.

Попередньо ЄБРР зможе брати на себе до 70% кредитного ризику за окремими операціями.

Програма буде спрямована на підтримку:

підприємств, що зазнали втрат або пошкоджень внаслідок війни;

релокованого бізнесу;

компаній, що сприяють відновленню економіки;

бізнесів ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та підприємств під керівництвом жінок.

"На сьогодні загальний ліміт фінансування за програмами розподілу ризику, які реалізуються Ощадом з ЄБРР з початку 2024 року, сягнув 300 млн євро", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

