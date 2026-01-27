ЄБРР надасть Україні 85 мільйонів євро на додатковий обсягу газу – Шмигаль

Україна отримає 85 мільйонів євро на закупівлю додаткового обсягу газу через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку, робота над документами вже на завершальній стадії.

Про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

"85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", – написав він у Телеграм.

"Про це говорили під час онлайн розмови з Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо", – зазначив Шмигаль.

Міністр також наголосив на важливості продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній "Укренерго" й "Укргідроенерго".

"Це допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло", – зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна змогла напередодні зими накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу, але їй все ще потрібно імпортувати понад 4 млрд куб. м газу, щоб пережити зиму. Більша частина фінансування для цього забезпечена, але існує дефіцит фінансування приблизно у $100 млн.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит "Укргідроенерго" у розмірі 75 мільйонів євро на модернізацію та відновлення гідроелектростанцій.