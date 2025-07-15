В июне Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС из-за отмены Еврокомиссией автономных торговых мер, что повлекло неопределенность относительно пошлин и квот.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

"В июне 2025 года было экспортировано 12,38 тыс тонн молочных продуктов на сумму 45,63 млн долл. Относительно мая натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%", - говорится в сообщении.

"Экспортная выручка сократилась на 10% относительно мая, но выросла на 81% относительно июня 2024 года. В январе-июне 2025 года Украина экспортировала 70,75 тыс. тонн (+17%) молочных продуктов на сумму 224,95 млн долл. (+61%)", - сообщает ассоциация.

Главными экспортными категориями в июне были казеин (24%), сливочное масло (23%), мороженое (18%), сгущенные молоко и сливки (17%).

Уменьшились объемы поставок молока и сливок, сгущенных до 3,01 тыс тонн (-40%), молочной сыворотки до 1,14 тыс тонн (-33%), масла сливочного до 1,44 тыс тонн (-50%) и сыров до 1,18 тыс тонн (-8%) относительно мая текущего года.

По сравнению с июнем 2024 года уменьшились натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных (-9%), молока и сливок, сгущенных (-23%), молочной сыворотки (-42%). Выросли поставки на внешние рынки маслянки (+56%), масла сливочного (+144%), сыров (+50%) и мороженого (+21%) относительно прошлогоднего периода.

В то же время Украина несколько нарастила натуральные объемы экспорта пахты до 506 тонн (+1%), мороженого до 2,24 тыс тонн (+0,2%), молока и сливок, не сгущенных до 1,51 тыс тонн (+26%) относительно мая.

"Украина резко сократила экспорт молочных продуктов в ЕС на фоне неопределенности относительно таможенных процедур и квот после отмены 5 июня Еврокомиссией автономных торговых мер (АТЗ) для молока и молочной продукции из Украины", - отметил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

"С 2022 года АТЗ позволяли отечественным перерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию в ЕС без квот и пошлин. До конца июня украинские компании воздерживались от поставок в Европу и занимали выжидательную позицию", - говорит он.

Впрочем, ЕС и Украина пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при условии постепенного перехода к стандартам ЕС до 2028 года.

Еврокомиссия утвердила процедуру таможенного оформления и увеличила для украинских поставщиков квоты на масло сливочное с 5 до 7 тыс тонн, на сухое обезжиренное молоко - с 5 до 15,4 тыс тонн и отменила квоты для сухого цельного молоко, ферментированных и кисломолочных продуктов, в том числе для йогуртов и кефиров.

"Это способствовало восстановлению Украиной поставок молочных продуктов в Европу", - говорит Кухалейшвили.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов благодаря высоким мировым ценам на биржевые товары. Тогда Украина и ЕС еще искали решение, которое бы обеспечило непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года

Также ранее ЭП писала о том, что после прорыва на рынок ЕС украинская молочная отрасль оказалась в ловушке новых квот и пошлин. Внутренний рынок не способен поглотить избыток. Более подробно об этом читайте в статье "Лавочку прикрыли: как ЕС разрушил экспорт украинской молочной продукции".

Между тем в Украине за последний месяц подешевели только молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, творог и сыр Сулугуни, тогда как остальные товары подорожали.