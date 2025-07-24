На Закарпатті відкрили найбільший завод замороженої здоби

У Хусті, на Закарпатті, відкрили найбільший в Україні завод з виробництва замороженої здоби за 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Бізнес.Цензор".

Компанія BFI придбала майданчик для виробництва у вересні 2024 року, а вже у травні 2025-го запустила першу з п’яти ліній. Чотири з них виготовляють заморожену здобу — круасани, донати, тісто філо та інші вироби, ще одна — лід.

Планова потужність усіх ліній — до 3000 тонн продукції щомісяця. Частину планують експортувати — до 30% обсягів.

"Ми ще раз показуємо, що українці незламні, і навіть у часи війни спроможні тримати курс на розвиток країни", — заявив власник компанії BFI Олег Міщенко.

Зараз компанія забезпечує роботою понад 600 людей. Крім внутрішнього ринку, продукцію постачають до США, Грузії, Туреччини та країн Європи.

Проєкт підтримав Sense Bank у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" та ініціативи "Джерело енергії". Паралельно BFI модернізує інше виробництво — у Козельці на Чернігівщині, інвестувавши 160 млн грн.