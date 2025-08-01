На Львівщині запрацював новий завод

На Львівщині відкрили завод, який спеціалізується на переробці рибної продукції.

Про це у Facebook написав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Запрацював він на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат". Виробництво відповідає всім міжнародним стандартам, тож найближчим часом планує вихід і на європейський ринок. Майже 300 робочих місць і понад 12 тонн готової продукції щодня", – говориться у повідомленні.

"Ринок риби на Львівщині зараз недозабезпечений. Власне виробництво покриває лише 2% потреб. У нас – понад 5 тисяч гектарів водного дзеркала, десятки підприємств, але потенціал використовується лише частково. І саме такі проєкти, як цей завод допомагають його розкрити", – зазначив Козицький.

"Львівська обласна державна адміністрація готова до співпраці з тими, хто прагне розвиватися в цьому напрямі: через комплексну програму підтримки агросектору, через індивідуальний супровід інвесторів, через участь у розв’язанні логістичних, регуляторних та земельних питань", – додав він.

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