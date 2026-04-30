Виручка від агроекспорту зросла на понад 8%: що і кому продає Україна найбільше

У першому кварталі 2026 року Україна експортувала 15,5 млн тонн аграрної продукції на загальну суму 6,3 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, частка агропродукції у загальному експорті склала 62%.

У річному вимірі обсяг поставок зріс лише на 1,2%, у той час як експортна виручка збільшилась на 8,3%, або на 482 млн доларів.

"Ми бачимо чіткий тренд: Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту і нарощує поставки продукції переробки. Це дозволяє отримувати більшу валютну виручку навіть за стабільних обсягів", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Географія експорту залишається стабільною: країни ЄС забезпечили 49% поставок, регіон MENA (Близький Схід і Північна Африка) – 20%, Туреччина – 12%, інші країни – 18%.

Водночас Туреччина суттєво посилила свої позиції: її частка зросла з 9% до 12%, а обсяг експорту в грошовому вимірі збільшився на 242 млн доларів, згідно з даними міністерства.

Йдеться, що структура експорту залишається концентрованою: топ-5 товарних категорій забезпечили 68% виручки, топ-10 – 81%. Лідерами залишаються кукурудза, соняшникова олія та пшениця.

При цьому кукурудза показала зростання як у фізичному (+18%), так і у грошовому (+17%) вимірі, значною мірою завдяки активному попиту з боку Туреччини. Соняшникова олія продемонструвала приріст виручки на 20% при мінімальному збільшенні обсягів (+3%).

Водночас експорт пшениці скоротився на 35%, передусім через рекордний урожай у країнах ЄС. Найбільше падіння зафіксовано на європейському напрямку (–82%).

Втім, у межах кварталу простежується відновлення: експорт зріс із 536 тис. тонн у січні до 869 тис. тонн у березні (+62%), що створює передумови для повного використання квоти ЄС у 2026 році, зазначили у відомстві.

В міністерстві окремо відзначили трансформацію експорту олійних культур. Зокрема, у сегменті сої менше скорочення продемонстрували саме продукти переробки (макуха та олія), ніж сирі боби.

У ріпаковому сегменті зміни ще більш показові: експорт ріпакової олії зріс більш ніж у 30 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Мінекономіки готує нові підходи до моніторингу походження сої та ріпаку таврегульовує питання перехідних залишків.