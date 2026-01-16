Кулеба розповів, на які потреби підуть гранти від Італії

Україна отримає від Італії 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги, які спрямують на відновлення історичних будівель Одеси. Ще шість мільйонів піде на модернізацію зрошувальних систем у регіоні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

"Верховна Рада ратифікувала дві грантові угоди між Україною та Італією щодо програми відновлення та збереження Одеського регіону. Це результат майже року системної роботи з італійськими партнерами. Зокрема, з моїм колегою віцепремʼєр-міністром Італії Антоніо Таяні", – написав він у Телеграм.

У межах першої угоди Україна отримає 32,5 млн євро безповоротної допомоги. Кошти будуть спрямовані на відновлення ключових об'єктів історичної забудови Одеси, зокрема пам'яток у зоні охорони ЮНЕСКО.

"Йдеться не лише про збереження будівель, а насамперед про відновлення Одеси як важливого культурного, економічного й туристичного центру Півдня України", – наголосив Кулеба.

За іншою ратифікованою угодою – Італія надасть 6 млн євро гранту на модернізацію та реконструкцію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем в Одеській області, розповів він.

"Це дозволить ефективніше використовувати воду, розширити площі поливу, збільшити врожаї, підтримати аграріїв і підвищити стійкість регіону до змін клімату. Грант передбачає оновлення насосів, очищення каналів та впровадження автоматизованого управління", – уточнив віцепрем'єр-міністр .

