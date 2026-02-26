В Україні створять операторів меліоративних систем: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон України щодо управління меліоративними системами, який має допомогти аграріям знизити ризики перебоїв із водопостачанням у сезон.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Ідеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності".

"Закон відкриває наступний етап реформи зрошення та дренажу та має зробити державні системи поливу й водовідведення більш надійними та керованими", – говориться у повідомленні.

Ухвалений документ є продовженням комплексної реформи меліорації, розпочатої у попередні роки і є частиною виконання стратегії зрошення та дренажу України до 2030 року, зазначають у міністерстві.

Зокрема, документ передбачає створення операторів меліоративних систем у формі державних некомерційних підприємств, прозорі правила формування тарифів на подачу та відведення води, а також залучення до управління представників аграріїв та водокористувачів через наглядові ради.

Це зменшить втрати води, підвищить якість послуг і створить стимули для інвестицій у модернізацію інфраструктури.

Закон змінює підхід до управління: замість суто бюджетної моделі запроваджується більш гнучка й економічно стійка система з чіткою відповідальністю операторів і участю самих водокористувачів.

Ухвалений документ сприятиме збільшенню площ зрошення та дренажу, зменшенню собівартості поливу та мінімізації ризиків перебоїв водопостачання у вегетаційний період.

Зміни мають сприяти зростанню врожайності та частки високомаржинальних культур, підвищенню зайнятості у сільській місцевості та збільшити податкові надходження та валютної виручки від експорту агропродукції

"Реформа сприятиме залученню інвестицій, зниженню собівартості поливу та підвищенню врожайності. Для аграрії це означатиме більш надійне зрошення та менші втрати води та коштів", – наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Очікується, що реалізація закону допоможе агровиробникам стабільніше планувати виробництво на зрошуваних землях, знизить ризики перебоїв із водопостачанням у сезон та створить передумови для розширення площ меліорації.

Нагадаємо:

Раніше уряд ухвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів.

Аграрний комітет Верїовної Ради у 2021 році рекомендував ухвалити у другому читанні і в цілому у редакції комітету законопроєкт по меліорації земель та створення об'єднання водокористувачів.

Україна вперше отримає грант на модернізацію зрошення в Одеській області після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Італією щодо реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем.

Також віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що Україна отримає від Італії 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги, які спрямують на відновлення історичних будівель Одеси, а шість мільйонів піде на модернізацію зрошувальних систем у регіоні.